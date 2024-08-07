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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ОП встретились с новоназначенным послом Республики Индия: обсудили подготовку ко второму Саммиту мира

Киев  •  УНН

7 августа 2024, 12:16  •  22854 просмотра

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Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква встретился с новым послом Индии Рави Шанкаром. Обсудили подготовку ко второму Саммиту мира, внедрение Формулы мира и двустороннее сотрудничество.

Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква встретился с новоназначенным Послом Республики Индия в Украине Рави Шанкаром.

Об этом сообщили на сайте Офиса Президента, пишет УНН.

Игорь Жовква, заместитель председателя Офиса Президента Украины, встретился с Рави Шанкаром, новоназначенным посолом Республики Индия в Украине, чтобы поздравить его с началом дипломатического срока в Украине.

Во время встречи Жовква также выразил благодарность за участие Индии в первом Саммите мира. Обсуждение коснулось внедрения Формулы мира и планирования второго Саммита. Кроме того, обсуждение также сосредоточилось на аспектах двустороннего сотрудничества: в частности в гуманитарных, экономических, образовательных и культурных сферах.

Жовква и Шанкар договорились о графике будущих встреч на высоком уровне, что подчеркивает продолжение тесного сотрудничества между странами.

Напомним,

Ранее Индия объявила, будет участвовать во всех важных саммитах, которые продвигают повестку дня глобального мира, безопасности и развития, премьер-министр Индии.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

политика
kantselyariya-prezidenta-ukrainiКанцелярия Президента Украины
indiyaИндия
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