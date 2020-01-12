В ООС доложили о ситуации на участках разведения

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 13166 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 115794 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 121562 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 119948 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 139803 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 109349 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 110253 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109617 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132079 просмотра

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В ООС доложили о ситуации на участках разведения

Киев  •  УНН

 • 13279 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. На всех трех участках разведения сил и средств на Донбассе остается стабильной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

“На участке разведения № 1 ситуация остается стабильной. Режим тишина придерживается”, — говорится в сообщении.

Также, перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ “Станица Луганская” осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено около 4000 пассажиров.

Кроме того, представители ГСЧС Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь.

“На участках разведения № 2 и № 3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима ТИШИНА”, — отмечается в сообщении.

Напомним, с начала этого периода в районе проведения операции Объединенных сил боевики трижды нарушили режим прекращения огня.

Украинские Национальные Новости

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