В ООС доложили о ситуации на участках разведения
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. На всех трех участках разведения сил и средств на Донбассе остается стабильной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
“На участке разведения № 1 ситуация остается стабильной. Режим тишина придерживается”, — говорится в сообщении.
Также, перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ “Станица Луганская” осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено около 4000 пассажиров.
Кроме того, представители ГСЧС Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь.
“На участках разведения № 2 и № 3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима ТИШИНА”, — отмечается в сообщении.
Напомним, с начала этого периода в районе проведения операции Объединенных сил боевики трижды нарушили режим прекращения огня.