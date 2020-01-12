В ООС доповіли про ситуацію на ділянках розведення

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КИЇВ. 12 січня. УНН. На всіх трьох ділянках розведення сил та засобів на Донбасі залишається стабільною. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу штабу ООС.

“На ділянці розведення № 1 ситуація залишається стабільною. Режим тиша дотримується”, — йдеться в повідомленні.

Також, перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ “Станиця Луганська” здійснюється автобусом та двома електромобілями. Перевезено близько 4000 пасажирів.

Окрім того, представники ДСНС України щоденно, з обох боків дороги, проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів. Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста, у разі потреби, надають людям медичну допомогу.

“На ділянках розведення № 2 та № 3 обстановка стабільна. Тривають заходи щодо дотримання режиму ТИША”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, з початку цієї доби в районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики тричі порушили режим припинення вогню.

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