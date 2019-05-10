В ООН призывают украинскую власть способствовать толерантности к ЛГБТ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Эксперт ООН по вопросам защиты от насилия и дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности Виктор Мадригаль-Борлоз заявил, что поощрение и защита прав ЛГБТ в Украине должны быть подкреплены решимостью политических лидеров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Управления ООН по правам человека.
По словам эксперта, в Украине общественные взгляды на права людей ЛГБТ остаются пораженные стигмой, а представители государственной власти считают, что сексуальную ориентацию и гендерную идентичность не следует изучать или обсуждать.
"Сами ЛГБТ-лица считают, что сокрытие своей идентичности является залогом выживания", - отметил Мадригаль-Борлоз.
Он добавил, что власть должна быть примером в обеспечении соблюдения прав всех людей путем повышения уровня осведомленности, просвещения, диалога, расширение прав и возможностей.
Эксперт хоть и не обнаружил признаков грубого или массового насилия в отношении отдельных представителей ЛГБТ-сообщества в Украине, он выразил озабоченность тем, что праворадикальные группы прибегают к насилию и поощряют ненависть к ЛГБТ-лицам, а также тем, что чиновники способствуют распространению вредных стереотипов и дискриминации.
"Я также с сожалением констатирую роль группы церквей, которая активно работала над блокировкой законодательства, направленного на защиту прав ЛГБТ-лиц. Для противодействия дезинформации и разрушения вредных мифов и стереотипов государству следует немедленно провести общенациональную просветительскую кампанию, которая будет способствовать пониманию и толерантности вместо ненависти и предвзятости", - заявил Мадригаль-Борлоз.
Кроме того, эксперт призвал украинскую власть эффективно выполнить мероприятия, предусмотренные Планом действий по реализации Национальной стратегии в области прав человека в отношении сексуальной ориентации и гендерной идентичности.
Напомним, Епифаний прокомментировал допуск к причастию представителей ЛГБТ-сообщества.
Так, на вопрос о том, допустит ли церковь представителей ЛГБТ-сообщества к причастию, Епифаний ответил, что они смогут участвовать в таинствах, если покаются в грехах и признают свои ошибки.
Ранее УНН сообщал, что в рейтинге стран мира, благоприятных для гей-туризма, Украина оказалась на 95 месте из 197 стран и регионов.