В ООН призывают украинскую власть способствовать толерантности к ЛГБТ

КИЕВ. 10 мая. УНН. Эксперт ООН по вопросам защиты от насилия и дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности Виктор Мадригаль-Борлоз заявил, что поощрение и защита прав ЛГБТ в Украине должны быть подкреплены решимостью политических лидеров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Управления ООН по правам человека.