В ООН закликають українську владу сприяти толерантності до ЛГБТ

За словами експерта, в Україні суспільні погляди на права людей ЛГБТ залишаються уражені стигмою, а представники державної влади вважають, що сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність не слід вивчати або обговорювати.

"Самі ЛГБТ-особи вважають, що приховування своєї ідентичності є запорукою виживання", – зазначив Мадрігаль-Борлоз.

Він додав, що влада має бути прикладом у забезпеченні поваги до прав усіх людей шляхом підвищення рівня обізнаності, просвіти, діалогу, розширення прав і можливостей.

Експерт хоч і не виявив ознак грубого або масового насильства щодо окремих представників ЛГБТ-спільноти в Україні, він висловив занепокоєність тим, що праворадикальні групи вдаються до насильства і заохочують ненависть щодо ЛГБТ-осіб, а також тим, що посадовці сприяють поширенню шкідливих стереотипів і дискримінації.

"Я також із жалем констатую роль групи церков, яка активно працювала над блокуванням законодавства, спрямованого на захист прав ЛГБТ-осіб. Для протидії дезінформації та руйнування шкідливих міфів і стереотипів державі слід негайно провести загальнонаціональну просвітницьку кампанію, яка сприятиме розумінню і толерантності замість ненависті та упередженості", – заявив Мадрігаль-Борлоз.

Крім того, експерт закликав українську владу ефективно виконати заходи, передбачені Планом дій з реалізації Національної стратегії у галузі прав людини стосовно сексуальної орієнтації та ґендерної ідентичності.

Нагадаємо, Епіфаній прокоментував допуск до причастя представників ЛГБТ-спільноти.

Так, на питання про те, чи допустить церква представників ЛГБТ-спільноти до причастя, Епіфаній відповів, що вони зможуть брати участь у таїнствах, якщо покаються у гріхах і визнають свої помилки.

Раніше УНН повідомляв, що у рейтингу країн світу, сприятливих для гей-туризму, Україна опинилася на 95 місці з 197 країн і регіонів.