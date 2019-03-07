Індекс гей-туризму: Україна опинилась на 95 місці
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У рейтингу країн світу, сприятливих для гей-туризму, Україна опинилася на 95 місці з 197 країн і регіонів. Рейтинг "Індекс гей-туризму" (Spartacus Gay Travel Index) був сформований і опублікований компанією Spartacus Travel, передає УНН.
Так, Gay Travel Index сформований з використанням 14 критеріїв у трьох категоріях. Перша категорія - це цивільні права. Крім іншого, в ній оцінюється, чи дозволено геям і лесбійкам вступати в шлюб, чи існують антидискримінаційні закони і чи однаковий вік згоди у гетеросексуальних і гомосексуальних пар.
Будь-яка дискримінація реєструється в другій категорії. Це включає, наприклад, обмеження на поїздки для ВІЛ-позитивних людей та заборона на проведення парадів або інших демонстрацій.
У третій категорії оцінюються загрози особам з нетрадиційною сексуальною орієнтацією - переслідування, тюремне ув'язнення або смертна кара.
У сумі за всі категорії Україна отримала - 2 бали. У рейтингу вона стоїть на одному щаблі з Вірменією, Грузією, Гондурасом, Перу і Філіппінами.
"Україна - країна з великою гостинністю і доброзичливими, гостинними людьми. З терпінням і деякою обачністю, мандрівники-геї побачать Україну цікавим, унікальним і красивим місцем. Міста з найбільшою присутністю геїв - Київ (столиця), Львів, Одеса, Дніпро, Донецьк, Харків", - пишуть в компанії про країну.
У рейтингу Росія займає 159-те місце, Польща - на 83-му, Литва - на 57-му, Латвія - на 68-му, а Білорусь - на 137-му.
Лідирують в рейтингу Канада, Португалія і Швеція. США - аж на 47-й позиції.
Серед найбільш небезпечних країн для ЛГБТ-мандрівників в 2019 році потрапили Саудівська Аравія, Іран, Сомалі і Чеченська республіка.
Як повідомляв УНН, Україна зайняла 39-те місце в рейтингу 80 найвпливовіших країн світу по верссіі рейтингу US News в партнерстві з BAV Group, маркетинговою компанією VMLY & R і університетом Пенсільванії.