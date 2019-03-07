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Индекс гей-туризма: Украина оказалась на 95 месте

Индекс гей-туризма: Украина оказалась на 95 месте

Киев  •  УНН

 • 26913 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. В рейтинге стран мира, благоприятных для гей-туризма, Украина оказалась на 95 месте из 197 стран и регионов. Рейтинг "Индекс гей-туризма" (Spartacus Gay Travel Index) был составлен и опубликован компанией Spartacus Travel, передаёт УНН.

Так, Gay Travel Index составлен с использованием 14 критериев в трех категориях. Первая категория — это гражданские права. Помимо прочего, в ней оценивается, разрешено ли геям и лесбиянкам вступать в брак, существуют ли антидискриминационные законы и одинаковый ли возраст согласия у гетеросексуальных и гомосексуальных пар.

Любая дискриминация регистрируется во второй категории. Это включает, например, ограничения на поездки для ВИЧ-позитивных людей и запрет на проведение парадов или других демонстраций.

В третьей категории оцениваются угрозы лицам с нетрадиционной сексуальной ориентацией — преследования, тюремное заключение или смертная казнь.

В суме за все категории Украина получила — 2 балла. В рейтинге она стоит на одной ступени с Арменией, Грузией, Гондурасом, Перу и Филлипинами.

“Украина — страна с большим гостеприимством и дружелюбными, гостеприимными людьми. С терпением и некоторой осмотрительностью, путешественники-геи найдут Украину интересным, уникальным и красивым местом. Города с наибольшим присутствием геев — Киев (столица), Львов, Одесса, Днепр, Донецк, Харьков”, — пишут в компании о стране.

В рейтинге Россия занимает 159-е место, Польша — на 83-м, Литва — на 57-м, Латвия — на 68-м, а Беларусь — на 137-м.

Лидируют в рейтинге Канада, Португалия и Швеция. США — аж на 47-й позиции.

В число же наиболее опасных стран для ЛГБТ-путешественников в 2019 году попали Саудовская Аравия, Иран, Сомали и Чеченская республика.

Как сообщал УНН, Украина заняла 39-е место в рейтинге 80 самых влиятельных стран мира по верссии рейтинга U.S. News в партнерстве с BAV Group, маркетинговой компанией VMLY & R и университетом Пенсильвании.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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