Епіфаній прокоментував допуск до причастя представників ЛГБТ-спільноти
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Предстоятель Православної церкви України Епіфаній розповів, як церква ставиться до допуску представників ЛГБТ-спільноти до причастя. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню BBC Україна, передає УНН.
На питання про те, чи допустить церква представників ЛГБТ-спільноти до причастя, Епіфаній відповів, що вони зможуть брати участь у таїнствах, якщо покаються у гріхах і визнають свої помилки.
Також митрополит заявив, що церква чітко розрізняє, дє є гріх і не може назвати його добром.
"Є спосіб життя, який несумісний із християнськими поглядами. Тому є позиція Православної церкви, є звернення Всеукраїнської ради Церков, і в цьому питанні ми є непохитними. Тому що ми базуємося на основах Священного Писання, де чітко говориться про те, що це є гріхом. І ми не можемо як Церква назвати це добром. Тому люди повинні каятися в своїх гріхах, виправляти свої помилки. І якщо людина покається, якщо вона це визнає, то звичайно, вона може брати участь у таїнствах", - прокоментував Епіфаній.
Раніше УНН повідомляв, що Епіфаній хоче, аби у храмах не сварили жінок, які заходять без хусток.