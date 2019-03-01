Епіфаній прокоментував допуск до причастя представників ЛГБТ-спільноти

На питання про те, чи допустить церква представників ЛГБТ-спільноти до причастя, Епіфаній відповів, що вони зможуть брати участь у таїнствах, якщо покаються у гріхах і визнають свої помилки.

Також митрополит заявив, що церква чітко розрізняє, дє є гріх і не може назвати його добром.

"Є спосіб життя, який несумісний із християнськими поглядами. Тому є позиція Православної церкви, є звернення Всеукраїнської ради Церков, і в цьому питанні ми є непохитними. Тому що ми базуємося на основах Священного Писання, де чітко говориться про те, що це є гріхом. І ми не можемо як Церква назвати це добром. Тому люди повинні каятися в своїх гріхах, виправляти свої помилки. І якщо людина покається, якщо вона це визнає, то звичайно, вона може брати участь у таїнствах", - прокоментував Епіфаній.

Раніше УНН повідомляв, що Епіфаній хоче, аби у храмах не сварили жінок, які заходять без хусток.