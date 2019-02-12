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Епіфаній хоче, аби у храмах не сварили жінок, які заходять без хусток

Епіфаній хоче, аби у храмах не сварили жінок, які заходять без хусток

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Предстоятель Православної церкви України Епіфаній заявив, що буде викорінювати звичку працівників храмів сваритися на жінок, які заходять до православного храму без хустки, передає УНН з посиланням на “Радіо свобода”.

За його словами, працівники храмів старшого віку роблять різкі зауваження молоді, зокрема жінкам, які не одягають хустки при вході до храму. Утім він намагається викорінювати таку звичку, він вважає, що людину треба приймати “з любов’ю”.

“Ми повинні прийняти її з любов’ю. Вона сама прийде до усвідомлення, що в такому вигляді не можна відвідувати храм”, — сказав Епіфаній.

Раніше УНН повідомляв, Митрополит Епіфаній охрестив 9 дітей родини з Макіївки.

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