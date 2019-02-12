Епифаний хочет, чтобы в храмах не ругали женщин, которые заходят без платков
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний заявил, что будет искоренять привычку работников храмов ругаться на женщин, которые заходят в православный храм без платка, передает УНН со ссылкой на "Радио свобода".
По его словам, работники храмов старшего возраста делают резкие замечания молодежи, в частности женщинам, которые не одевают платки при входе в храм. Впрочем он пытается искоренять такую привычку, он считает, что человека надо принимать "с любовью".
"Мы должны принять ее с любовью. Она сама придет к осознанию, что в таком виде нельзя посещать храм", - сказал Епифаний.
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