Епифаний хочет, чтобы в храмах не ругали женщин, которые заходят без платков

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 64979 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 86465 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 131537 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 131005 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130222 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125226 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 161538 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141441 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145290 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Епифаний хочет, чтобы в храмах не ругали женщин, которые заходят без платков

Епифаний хочет, чтобы в храмах не ругали женщин, которые заходят без платков

Киев  •  УНН

 • 17894 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний заявил, что будет искоренять привычку работников храмов ругаться на женщин, которые заходят в православный храм без платка, передает УНН со ссылкой на "Радио свобода".

По его словам, работники храмов старшего возраста делают резкие замечания молодежи, в частности женщинам, которые не одевают платки при входе в храм. Впрочем он пытается искоренять такую привычку, он считает, что человека надо принимать "с любовью".

"Мы должны принять ее с любовью. Она сама придет к осознанию, что в таком виде нельзя посещать храм", - сказал Епифаний.

Ранее УНН  сообщал, Митрополит Епифаний окрестил 9 детей семьи из Макеевки.

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