Епифаний прокомментировал допуск к причастию представителей ЛГБТ-сообщества

На вопрос о том, допустит церковь представителей ЛГБТ-сообщества к причастию, Епифаний ответил, что они смогут участвовать в таинствах, если покаются в грехах и признают свои ошибки.

Также митрополит заявил, что церковь четко различает, где есть грех и не может назвать его добром.

"Есть образ жизни, который несовместим с христианскими взглядами. Поэтому есть позиция Православной церкви, есть обращение Всеукраинского совета Церквей, и в этом вопросе мы непреклонны. Потому что мы базируемся на основах Священного Писания, где четко говорится о том, что это является грехом. И мы не можем, как Церковь, назвать это добром. Поэтому люди должны каяться в своих грехах, исправлять свои ошибки. И если человек покается, если он это признает, то конечно, он может участвовать в таинствах", - прокомментировал Епифаний.

Ранее УНН сообщал, что Епифаний хочет, чтобы в храмах не ругали женщин, которые заходят без платков.