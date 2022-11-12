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В ООН призвали снять препятствия для вывоза удобрений из рф - DW

В ООН призвали снять препятствия для вывоза удобрений из рф - DW

Киев • УНН

 • 345389 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. ООН призвала мировое сообщество устранить препятствия для экспорта удобрений из россии. Об этом в пятницу, 11 ноября, заявили в организации после переговоров с замглавы мид россии сергеем вершининым, возглавляющим российскую делегацию по "зерновой сделке" в Женеве, пишет УНН со ссылкой на DW.

Цитата

"Мир не может позволить, чтобы глобальные проблемы с поставками удобрений привели к глобальной нехватке продовольствия", – говорится в заявлении.

Детали

Со стороны ООН в переговорах участвовали генсекретарь ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию) Ребека Гринспан и глава УКГВ ООН (Управления ООН по координации гуманитарных вопросов) Мартин Гриффитс.

Напомним

Украина, ООН, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф отдельно), направленное на обеспечение безопасного прохода судов, которые заходят и выходят из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", "Южный"), которые были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля.

Украина и россия являются крупными экспортерами зерна, и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерновых. Первое судно с зерном в рамках соглашения вышло из порта Одессы 1 августа. Первое судно под погрузку впервые с 24 февраля зашло в порт в Одесской области 6 августа. Коридор заработал в обе стороны.

29 октября в россии заявили о выходе из "зернового соглашения". Постпред рф при ООН василий небензя говорил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, якобы не работает.

В украинском правительстве указывали, что в октябре объемы экспорта могли бы быть выше на 30-40%, если бы россия искусственно не блокировала инспекции в Босфоре.

Уже 2 ноября Президент Турции Эрдоган заявил о возобновлении работы "зернового коридора". Это произошло после его разговора с путиным 1 ноября.

Так, Эрдоган заявил, что министр обороны россии сергей шойгу позвонил турецкому коллеге Хулуси Акару и сообщил ему, что со 2 ноября соглашение о "зерновом коридоре" будет продолжаться так же, как и раньше". Восстановление участия в соглашении подтвердили в минобороны рф.

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