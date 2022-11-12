В ООН закликали зняти перешкоди для вивезення добрив із рф - DW

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"Світ не може дозволити, щоб глобальні проблеми з постачанням добрив призвели до глобальної нестачі продовольства", – йдеться у заяві.

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З боку ООН у переговорах взяли участь генсекретар ЮНКТАД (Конференції ООН з торгівлі та розвитку) Ребека Грінспан та голова УКГВ ООН (Управління ООН з координації гуманітарних питань) Мартін Гріффітс.

Нагадаємо

Україна, ООН, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (Україна та рф окремо), спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, які заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", "Південний"), які були заблоковані росією після вторгнення москви 24 лютого.

Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зернових. Перше судно із зерном у межах угоди вийшло з порту Одеси 1 серпня. Перше судно під навантаження вперше з 24 лютого зайшло до порту на Одещині 6 серпня. Коридор запрацював в обидві сторони.

29 жовтня в росії заявили про вихід із "зернової угоди". постпред рф при ООН василь небензя говорив, що частина продуктової угоди, що стосується експорту російського продовольства і добрив, нібито не працює.

В українському уряді вказували, що у жовтні обсяги експорту могли б бути вищими на 30-40%, якби росія штучно не блокувала інспекції в Босфорі.

Вже 2 листопада Президент Туреччини Ердоган заявив про поновлення роботи "зернового коридору". Це сталося після його розмови з путіним 1 листопада.

Так, Ердоган заявив, що міністр оборони росії сергій шойгу зателефонував турецькому колезі Хулусі Акару і повідомив йому, що з 2 листопада угода про "зерновий коридор" "буде продовжуватися так само, як і раніше". Відновлення участі в угоді підтвердили в міноборони рф.