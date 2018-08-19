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В ООН призвали усилить гуманитарную помощь жителям Донбасса

Киев • УНН

 • 11430 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. По случаю 10-го Всемирного дня гуманитарной помощи Организация Объединенных Наций призвала принять меры для защиты миллионов украинцев, страдающих в результате активных боевых действий на востоке страны. Об этом говорится в сообщении представительства Украины в ООН, передает УНН.

В ООН призвали усилить гуманитарную помощь жителям Донбасса

"Я прошу международное сообщество увеличить поддержку ради расширения мер, направленных на облегчение страданий гражданского населения Украины, которое страдает в результате этого кризиса, независимо от места их проживания в международно признанных границах Украины, и еще раз призываю полностью соблюдать требования международного гуманитарного права", - отметила координатор системы ООН в Украине и координатор по гуманитарным вопросам в Украине Асенефа Лубрани.

По данным ООН, на пятый год кризиса на востоке Украины более 3 тыс. гражданских - мужчин, женщин и детей - погибли, и более 9 тыс. были ранены. Более 3,4 млн человек сталкиваются с трудностями получения продуктов питания, доступа к воде, жилью, медицинским услугам и образованию.

"Только за первое полугодие 2018 года более 600 тысяч украинских мирных граждан во всех пострадавших районах Украины получили жизненно необходимую гуманитарную помощь", - сообщила О.Лубрани.

Однако, по ее словам, необходимо немедленное увеличение финансирования, чтобы большие гуманитарные потребности на востоке Украины были полностью удовлетворены.

"У меня вызывает беспокойство, что финансирование гуманитарного реагирования обеспечено менее чем на треть от необходимой суммы. Несмотря на такое недофинансирование, местные, национальные и международные гуманитарные участники все же пытаются оказать в 2018 году помощь примерно 2,3 миллиона мужчин, женщин и детей, оказавшихся в трудном положении. Призываю государства-члены продемонстрировать свою солидарность с людьми в Украине и поддержать наши неустанные усилия", - говорится в ее заявлении.

Как сообщал УНН, Красный Крест отправил на Донбасс 110 тонн гумпомощи.

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