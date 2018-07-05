Червоний Хрест відправив на Донбас 110 тонн гумдопомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) відправив на окупований Донбас 11 вантажних автомобілів із гуманітарним вантажем майже 111 тонн. Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає УНН.
“Через контрольний пункт в’їзду-виїзду „Новотроїцьке“ прослідувало 11 вантажних машин з цукром, одягом, піском для фільтрації та продуктовими наборами загальною вагою майже 111 тонни від Міжнародного комітету Червоного Хреста”, — йдеться у повідомленні.
За даними ООН, в Україні через конфлікт на Донбасі понад 3,8 млн людей потребують гуманітарної допомоги.
Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) — незалежна організація з надання гуманітарної допомоги постраждалим країнам у результаті конфліктів і збройного насильства. Бюджет організації становить близько 1 мільярда євро.
Раніше на окупований Донбас надійшло понад 400 тонн гумдопомоги від Червоного Хреста.
Як повідомляв УНН, за даними СММ ОБСЄ, з початку 2018 року на Донбасі загинули 29 цивільних, 111 — отримали поранення.