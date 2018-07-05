Красный Крест отправил на Донбасс 110 тонн гумпомощи
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Международный комитет Красного Креста (МККК) отправил на оккупированный Донбасс 11 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом почти 111 тонн. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.
“Через контрольный пункт въезда-выезда ”Новотроицкое“ последовало 11 грузовых машин с сахаром, одеждой, песком для фильтрации и продуктовыми наборами общим весом почти 111 тонн от Международного комитета Красного Креста”, — говорится в сообщении.
По данным ООН, в Украине из-за конфликта в Донбассе более 3,8 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи.
Международный Комитет Красного Креста (МККК) — независимая организация по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим странам в результате конфликтов и вооруженного насилия. Бюджет организации составляет около 1 миллиарда евро.
Ранее на оккупированный Донбасс поступило более 400 тонн гумдопомоги от Красного Креста.
Как сообщал УНН, по данным СММ ОБСЕ, с начала 2018 года на Донбассе погибли 29 гражданских, 111 — получили ранения.