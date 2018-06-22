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Цього року на Донбасі загинули 29 цивільних, 111 поранені - ОБСЄ

Цього року на Донбасі загинули 29 цивільних, 111 поранені - ОБСЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Цього року на Донбасі внаслідок бойових дій було вбито 29 цивільних осіб, ще 111 отримали поранення. Про це сьогодні на брифінгу сказав перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг, передає кореспондент УНН.

“Цього року 29 цивільних вбито, 111 поранено — тому що сторони не відвели озброєння, не розвели сили та засоби, не провели розмінування, не дозволили СММ верифікувати виконання домовленостей”, — заявив він.

За словами Хуга, сторони продовжують втручатись в роботу місії, тому що хочуть перешкодити встановлювати факти.

“Мир потребує припинення вогню; для припинення вогню необхідно відведення озброєння, розведення сил та засобів і розмінування; відведення озброєння, розведення сил та засобів і розмінування потребують верифікації; задля верифікації необхідно, щоб у СММ був безпечний і безперешкодний доступ”, — наголосив перший заступник голови СММ.

Як повідомляв УНН, бойовики у травні-червні обстріляли на Донбасі 22 населених пункти.

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