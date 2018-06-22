Бойовики у травні-червні обстріляли на Донбасі 22 населених пункти - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Незаконні збройні формування протягом травня-червня цього року обстріляли, крім позицій Об’єднаних сил, ще 22 населених пункти. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час представлення нового голови Донецької обласної адміністрації Олександра Куця на Донеччині, передає УНН.
“На жаль, обстрілам піддаються не лише позиції Об’єднаних сил, а й населені пункти. 22 населених пункти лише за травень і неповний червень були обстріляні російсько-терористичними військами. Ми маємо жертви серед цивільного населення”, — розповів він.
Як повідомляв УНН, протягом 2018 року на Донбасі загинуло двоє і дістали поранень 10 дітей.