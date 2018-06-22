Бойовики у травні-червні обстріляли на Донбасі 22 населених пункти - Порошенко

“На жаль, обстрілам піддаються не лише позиції Об’єднаних сил, а й населені пункти. 22 населених пункти лише за травень і неповний червень були обстріляні російсько-терористичними військами. Ми маємо жертви серед цивільного населення”, — розповів він.

Як повідомляв УНН, протягом 2018 року на Донбасі загинуло двоє і дістали поранень 10 дітей.