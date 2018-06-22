Боевики в мае-июне обстреляли на Донбассе 22 населенных пункта - Порошенко

“К сожалению, обстрелам подвергаются не только позиции Объединенных сил, но и населенные пункты. 22 населенных пункта только за май и неполный июнь были обстреляны российско-террористическими войсками. У нас есть жертвы среди гражданского населения”, — рассказал он.

Как сообщал УНН, в течение 2018 года на Донбассе погибли двое и получили ранения 10 детей.