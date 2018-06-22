В этом году на Донбассе погибли 29 гражданских, 111 ранены - ОБСЕ

“В этом году 29 гражданских убиты, 111 ранены — потому что стороны не отвели вооружение, не развели силы и средства, не провели разминирование, не позволили СММ верифицировать выполнения договоренностей”, — заявил он.

По словам Хуга, стороны продолжают вмешиваться в работу миссии, потому что хотят помешать устанавливать факты.

“Мир требует прекращения огня; для прекращения огня необходим отвод вооружения, разведение сил и средств и разминирования; отвод вооружения, разведение сил и средств и разминирование потребует верификации; для верификации необходимо, чтобы у СММ был безопасный и беспрепятственный доступ”, — отметил первый заместитель председателя СММ.

Как сообщал УНН, боевики в мае-июне обстреляли на Донбассе 22 населенных пункта.