В ООН закликали посилити гуманітарну допомогу жителям Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. З нагоди 10-го Всесвітнього дня гуманітарної допомоги Організація Об'єднаних Націй закликала вжити заходів для захисту мільйонів українців, які страждають внаслідок активних бойових дій на сході країни. Про це йдеться у повідомленні представництва України в ООН, передає УНН.
“Я прошу міжнародну спільноту збільшити підтримку заради розширення заходів, спрямованих на полегшення страждань цивільного населення України, яке потерпає внаслідок цієї кризи, незалежно від місця їхнього проживання у міжнародно визнаних кордонах України, та ще раз закликаю повністю дотримуватися вимог міжнародного гуманітарного права”, — зазначила координатор системи ООН в Україні та координатор з гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані.
За даними ООН, на п’ятий рік кризи на сході України понад 3 тис. цивільних — чоловіків, жінок та дітей — загинуло, та більше 9 тис. було поранено. Понад 3,4 мільйонів людей стикаються з труднощами щодо отримання продуктів харчування, доступу до води, житла, медичних послуг та освіти.
“Тільки за перше півріччя 2018 року понад 600 тисяч українських мирних громадян у всіх постраждалих районах України отримали життєво необхідну гуманітарну допомогу”, — повідомила О.Лубрані.
Однак, за її словами, необхідне негайне збільшення фінансування, щоб великі гуманітарні потреби на сході України були повністю задоволені.
“У мене викликає занепокоєння, що фінансування гуманітарного реагування забезпечено менш ніж на третину від необхідної суми. Незважаючи на таке недофінансування, місцеві, національні та міжнародні гуманітарні учасники все ж намагаються надати у 2018 році допомогу приблизно 2,3 мільйона чоловіків, жінок та дітей, які опинились в уразливому становищі. Закликаю держави-члени продемонструвати свою солідарність з людьми в Україні та підтримати наші невтомні зусилля", — йдеться в її заяві.
Як повідомляв УНН, Червоний Хрест відправив на Донбас 110 тонн гумдопомоги.