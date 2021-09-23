В ООН зафиксировали 62 новых потери среди гражданского населения на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 62 потери среди гражданского населения на Донбассе за полгода. Об этом говорится в новом докладе УВКПЧ за период с 1 февраля по 31 июля 2021 года, сообщает УНН.
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"УВКПЧ зафиксировало 62 потери среди гражданского населения за отчетный период. В общем, 15 человек погибли (11 мужчин, трое мальчиков и одна девочка) и 47 получили ранения (30 мужчин, 13 женщин, трое мальчиков и одна девочка), что на 51% больше, чем за предыдущие шесть месяцев", - сообщили в УВКПЧ.
Детали
Согласно докладу, от боевых действий пострадали 13 гражданских лиц, еще 47 - по причине инцидентов, связанных с минами и обращением с взрывоопасными предметами - последствиями войны.
Что касается боевых действий, то 77% - четверо погибших и шестеро раненых - были зафиксированы на территории, не контролируемых правительством, а 23% - трое раненых - на части территории Донецкой области, контролируемой правительством.
Дополнительно, один человек были убит в результате "инцидента с безопасностью", и одну женщину избил солдат, заявили в управлении.
Сообщается, что на протяжении всего периода конфликта, с 14 апреля 2014 года до 31 июля 2021 года, УВКПЧ зафиксировало 3092 гражданских лица, погибших в связи с конфликтом (1839 мужчин, 1064 женщин, 102 мальчиков, 50 девочек и 37 взрослых, половина которых неизвестна). Принимая во внимание 298 погибших 17 июля 2014 года на борту рейса MH17 Малайзийских авиалиний, общее количество гражданских лиц, погибших из-за конфликта, составляло не менее 3390 человек. Количество случаев ранения гражданских лиц оценивается в более чем 7000.
Добавим
Ранее в ООН сообщали, что во время вооруженного конфликта на востоке Украины жертвами насилия стали стали около 4000 задержанных с обеих воюющих сторон. Около 2500 случаев пыток зафиксировано со стороны вооруженных групп на территории, не контролируемой правительством.