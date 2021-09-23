В ООН зафіксували 62 нові втрати серед цивільного населення на Донбасі

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“УВКПЛ зафіксувало 62 втрати серед цивільного населення за звітний період. Загалом, 15 людей загинули (11 чоловіків, троє хлопчиків і одна дівчинка) і 47 дістали поранень (30 чоловіків, 13 жінок, троє хлопчиків і одна дівчинка), що на 51% більше, ніж за попередні шість місяців”, — повідомили в УВКПЛ.

Деталі

Згідно з доповіддю, від бойових дій постраждали 13 цивільних осіб, ще 47 — унаслідок інцидентів, пов’язаних із мінами й поводженням із вибухонебезпечними предметами — наслідками війни.

Що стосується бойових дій, то 77% — четверо загиблих і шестеро поранених — були зафіксовані на території, яка не контролюється урядом, а 23% — троє поранених — на частині території Донецької області, яка контролюється урядом.

Додатково, одного чоловіка було вбито внаслідок “безпекового інциденту”, та одну жінку побив солдат, заявили в управлінні.

Повідомляється, що упродовж усього періоду конфлікту, з 14 квітня 2014 року до 31 липня 2021 року, УВКПЛ зафіксувало 3092 цивільних осіб, загиблих у зв’язку з конфліктом (1839 чоловіків, 1064 жінок, 102 хлопчиків, 50 дівчаток і 37 дорослих, стать яких невідома). Беручи до уваги 298 загиблих 17 липня 2014 року на борту рейсу MH17 Малайзійських авіаліній, загальна кількість цивільних осіб, загиблих через конфлікт, становила щонайменше 3390 людини. Кількість випадків поранення цивільних осіб оцінюється в більш ніж 7000.

Додамо

Раніше в ООН повідомляли, що під час збройного конфлікту на сході України жертвами насилля стали стали близько 4 тисячі затриманих з обох воюючих сторін. Близько 2 500 випадків катування зафіксовано з боку озброєних груп на території, яка не контролюється урядом.



