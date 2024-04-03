В ООН выразили опасения, что мировое сообщество "стало равнодушным" к войне в Украине

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил опасения, что мировое сообщество "стало равнодушным" к войне в Украине, сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

Как сообщается, в новом докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека говорится о том, что вооруженное вторжение россии и оккупация украинской территории будут иметь долгосрочные последствия для Украины и ее населения в то время, когда внимание мировой общественности к этой критической ситуации, похоже, ослабевает.

"Несмотря на ужасные истории человеческих страданий, которые ежедневно происходят в Украине, я боюсь, что мир стал равнодушным к этому кризису", - заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

Выступив на заседании Совета ООН по правам человека во вторник, Тюрк заявил: "Прошло более двух лет с тех пор, как российская федерация начала полномасштабное вооруженное нападение на страну. Два года огромных страданий, кровопролития, потерь и горя. Бесчисленные семьи были разлучены".

Он отметил, что, по некоторым сообщениям, во время конфликта погибло более 10500 мирных жителей и более 20 тысяч получили ранения.

"Реальные данные, скорее всего, значительно выше", - сказал он.

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