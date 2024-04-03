В ООН выразили опасения, что мировое сообщество "стало равнодушным" к войне в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
  •  73731 просмотра

Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп

Эксклюзив
Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
  •  98680 просмотра

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
  •  126741 просмотра

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

Эксклюзив
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
  •  127761 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
  •  123590 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

Эксклюзив
Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
  •  114179 просмотра

Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ

Эксклюзив
Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов
  •  77891 просмотра

Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов

Эксклюзив
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
2 апреля 2024, 08:52  •  100152 просмотра

СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
1 апреля 2024, 14:16  •  120008 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

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Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
1 апреля 2024, 13:10  •  118065 просмотра

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Кулеба прибыл в штаб-квартиру НАТО: начал двусторонние встречи, обсуждает военную помощь и ПВО

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2 апреля 2024, 09:02  •  177481 просмотра
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1 апреля 2024, 09:33  •  220299 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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28 марта 2024, 13:27  •  491551 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  462048 просмотра

В ООН выразили опасения, что мировое сообщество "стало равнодушным" к войне в Украине

Верховный комиссар ООН по правам человека выражает обеспокоенность растущим равнодушием международного сообщества к продолжающейся войне в Украине, которая повлекла за собой огромные страдания и жертвы.

Война •   •  2210 просмотра
В ООН выразили опасения, что мировое сообщество "стало равнодушным" к войне в Украине

Пограничники и нацгвардейцы уничтожили вражеский центр управления РЭБ

Украинские пограничники совместно с Национальной гвардией уничтожили антенное оборудование и пункт управления средствами радиоэлектронной борьбы на Запорожском направлении.

Война •   •  3583 просмотра
Пограничники и нацгвардейцы уничтожили вражеский центр управления РЭБ

50 художественных школ и колледжей полностью разрушены за два года войны - Минкульт

Из-за российской агрессии за последние два года в Украине было полностью разрушено 50 художественных школ и колледжей и 72 повреждены. Более 3 500 преподавателей художественных дисциплин остались без работы, а 44 500 детей не смогли продолжить свое художественное образование.

Война •   •  3828 просмотра
50 художественных школ и колледжей полностью разрушены за два года войны - Минкульт

Стефанчук обсудил потребности Украины и совместное производство оружия с вице-спикером Сеймаса Литвы

Вице-спикер Сеймаса Литвы Паулюс Саударгас прибыл в Киев, где встретился с Председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, чтобы обсудить вопросы оборонной поддержки Украины.

Война •   •  5740 просмотра
Стефанчук обсудил потребности Украины и совместное производство оружия с вице-спикером Сеймаса Литвы

Количество высланных из ЕС в 2023 году россиян выросло на треть - росСМИ

В 2023 году гражданам рф было выдано более 7 000 приказов о выезде из ЕС, что на 34% больше, чем в 2022 году, причем больше всего выслала Германия - 2 000 россиян.

Новости Мира •   •  4411 просмотра
Количество высланных из ЕС в 2023 году россиян выросло на треть - росСМИ

Лубинец предложил ЮАР стать посредником для возвращения всех украинцев домой

Дмитрий Лубинец, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека, предложил ЮАР стать важным посредником в возвращении всех украинцев домой.

Война •   •  6655 просмотра
Лубинец предложил ЮАР стать посредником для возвращения всех украинцев домой

Кулеба прибыл в штаб-квартиру НАТО: начал двусторонние встречи, обсуждает военную помощь и ПВО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начал двусторонние встречи в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, обсудив с министром иностранных дел Дании Ларсом Льокке Расмуссеном приоритетные военные потребности Украины, включая системы противовоздушной обороны и ракеты, и поблагодарив Данию за ее поддержку Украины.

Война •   •  5617 просмотра
Кулеба прибыл в штаб-квартиру НАТО: начал двусторонние встречи, обсуждает военную помощь и ПВО

Применение Россией ядерного оружия полностью изменит ситуацию для США - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что применение Россией ядерного оружия полностью изменило бы ситуацию для США, но Америка хочет избежать прямой войны с РФ, продолжая поддерживать Украину.

Война •   •  6062 просмотра
Применение Россией ядерного оружия полностью изменит ситуацию для США - Блинкен

Макрон тайно разговаривал с Байденом и Шольцем: хотел убедить их изменить стратегию в войне рф против Украины - WSJ

Макрон призвал Байдена и Шольца принять стратегию неопределенности в отношении россии в войне в Украине, но столкнулся с оппозицией со стороны союзников, которые опасаются эскалации.

Война •   •  6807 просмотра
Макрон тайно разговаривал с Байденом и Шольцем: хотел убедить их изменить стратегию в войне рф против Украины - WSJ

Дожди и ветер с ночными морозами и до 22° тепла днем: синоптики дали прогноз на ближайшие дни

Завтра в некоторых регионах ожидается небольшой кратковременный дождь, порывы ветра 15-20 м/с, температура днем от 2 до 21°C, а в последующие дни - небольшой дождь в отдельных регионах с температурой 0-22°C.

Общество •   •  5586 просмотра
Дожди и ветер с ночными морозами и до 22° тепла днем: синоптики дали прогноз на ближайшие дни