В ООН отметили рост враждебности по отношению к правозащитникам
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш рассказал об испытаниях, которым подвергаются по всему миру принципы принятой в 1948 году Всеобщей декларации прав человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр новостей ООН.
Такое заявление Гутерриш сделал ко Дню прав человека 10 декабря.
"Мы видим, как растет враждебность по отношению к правам человека и к тем, кто их защищает, со стороны людей, которые хотят извлечь выгоду из эксплуатации и разобщенности. Мы видим ненависть, нетерпимость, проявления крайней жестокости и другие преступления. Эти действия создают угрозу для всех нас ", - сказал он.
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Генсек ООН также отметил мужество правозащитников, ведущих ежедневную опасную борьбу за соблюдение прав человека.
Напомним, в ООН в Международный день борьбы с коррупцией назвали ежегодный объем взяток в мире.