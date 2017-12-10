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В ООН відзначили зростання ворожості по відношенню до правозахисників

В ООН відзначили зростання ворожості по відношенню до правозахисників

Київ • УНН

 • 9776 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розповів про випробування, яким піддаються по всьому світу принципи прийнятої в 1948 році Загальної декларації прав людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр новин ООН.

Таку заяву Гутерріш зробив до Дня прав людини 10 грудня.

"Ми бачимо, як зростає ворожість по відношенню до прав людини і до тих, хто їх захищає, з боку людей, які хочуть отримати вигоду з експлуатації і роз'єднаності. Ми бачимо ненависть, нетерпимість, прояви крайньої жорстокості і інші злочини. Ці дії створюють загрозу для всіх нас", - сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сьогодні відзначають Міжнародний день прав людини

Генсек ООН також відзначив мужність правозахисників, які ведуть щоденну небезпечну боротьбу за дотримання прав людини.

Нагадаємо, в ООН в Міжнародний день боротьби з корупцією назвали щорічний обсяг хабарів у світі.

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