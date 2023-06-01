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В ООН обеспокоены замедлением экспорта зерна Черным морем

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КИЕВ. 1 июня. УНН. В четверг Организация Объединенных Наций выразила обеспокоенность по поводу "постоянного замедления" судоходства, которое перевозит зерно из украинских портов Черного моря в апреле и мае, несмотря на недавнее восстановление зерновой инициативы, согласованной Украиной и россией, информирует УНН со ссылкой на CNN.

Цитата

"В мае из украинских портов вышло 33 судна, что вдвое меньше, чем в апреле", - заявил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик в Нью-Йорке.

"Только три из них отправились из порта Южный, одного из трех украинских портов, охваченных инициативой". "Экспорт в мае достиг 1,3 млн метрических тонн зерна и других продуктов питания, что меньше половины предыдущего месяца", - продолжил он.

Детали

Дюжаррик сообщил, что за последнюю неделю количество инспекционных групп в Объединенном координационном центре, оформляющем проход судов, сократилось с трех до двух.

"Ограниченное количество регистраций и сокращенное количество инспекционных групп способствовали снижению среднего количества ежедневных проверок до трех".

Он назвал это "серьезной ситуацией" и сказал, что "глобальные очаги голода увеличиваются, а призрак продовольственной инфляции и нестабильности рынка скрывается во всех странах".

"Мы продолжим наше интенсивное взаимодействие со сторонами для полного восстановления операций и продолжения инициативы", - добавил он.

Добавим

Украинские официальные лица говорят, что россия заблокировала трафик через Босфор, и Объединенный координационный центр не смог сформулировать план проверки судов на четверг.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что 50 судов ожидают прохождения через Босфор для загрузки 2,4 млн тонн продовольствия.

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