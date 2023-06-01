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В ООН стурбовані уповільненням експорту зерна Чорним морем

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. У четвер Організація Об'єднаних Націй висловила занепокоєння з приводу "постійного уповільнення" судноплавства, яке перевозить зерно з українських портів Чорного моря у квітні та травні, попри нещодавнє відновлення зернової ініціативи, погодженої Україною та росією, інформує УНН з посиланням на CNN.

Цитата

"У травні з українських портів вийшло 33 судна, що вдвічі менше, ніж у квітні", - заявив офіційний представник ООН Стефан Дюжаррік у Нью-Йорку.

"Тільки три з них вирушили з порту Південний, одного з трьох українських портів, охоплених ініціативою". "Експорт у травні досяг 1,3 млн метричних тонн зерна та інших продуктів харчування, що менше половини попереднього місяця", - продовжив він.

Деталі

Дюжаррік повідомив, що за останній тиждень кількість інспекційних груп в Об'єднаному координаційному центрі, що оформлює прохід суден, скоротилася з трьох до двох.

"Обмежена кількість реєстрацій та скорочена кількість інспекційних груп сприяли зниженню середньої кількості щоденних перевірок до трьох".

Він назвав це "серйозною ситуацією" і сказав, що "глобальні осередки голоду збільшуються, а примара продовольчої інфляції та нестабільності ринку ховається у всіх країнах".

"Ми продовжимо нашу інтенсивну взаємодію зі сторонами для повного відновлення операцій та продовження ініціативи", - додав він.

Додамо

Українські офіційні особи кажуть, що росія заблокувала трафік через Босфор, і Об'єднаний координаційний центр не зміг сформулювати план перевірки суден на четвер.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що 50 суден очікують на проходження через Босфор для завантаження 2,4 млн тонн продовольства.

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