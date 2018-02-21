В Омеляна анонсировали Hyperloop в Украине

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 63835 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 78150 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 80845 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107557 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100439 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104575 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111549 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117092 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122803 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134328 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Актуальное
В Омеляна анонсировали Hyperloop в Украине

В Омеляна анонсировали Hyperloop в Украине

Киев  •  УНН

 • 12988 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. В Министерство инфраструктуры Украины анонсировали скоростной вакуумный поезд Hyperloop в Украине. Об этом говорится в сообщении министерства, передает УНН.

"Только три слова:" Hyperloop в Украине ", - говорится в Twitter министерства.

Обсуждение технологии сверхскоростных поездов будущего запланировано в министерстве завтра, 22 февраля.

Напомним, Илон Маск разработчик и глава компании Tesla, SpaceX и The Boring Company придумал Hyperloop в 2013 году. Согласно идее, поезд будет перемещаться в специальных трубах с пониженным давлением со скоростью до 1200 км/ч.

Трассы для Hyperloop предполагается строить над землей по аналогии с монорельсом и оснащаться солнечными батареями.

Известно, что Hyperloop One на собственной испытательной участке разогнала капсулу XP-1 до 310 км/ч.

Идею с вакуумными поездами Hyperloop уже поддержали в ряде стран, в частности Индия, Китай.

 

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