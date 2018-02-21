В Омеляна анонсировали Hyperloop в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В Министерство инфраструктуры Украины анонсировали скоростной вакуумный поезд Hyperloop в Украине. Об этом говорится в сообщении министерства, передает УНН.
"Только три слова:" Hyperloop в Украине ", - говорится в Twitter министерства.
Обсуждение технологии сверхскоростных поездов будущего запланировано в министерстве завтра, 22 февраля.
Напомним, Илон Маск разработчик и глава компании Tesla, SpaceX и The Boring Company придумал Hyperloop в 2013 году. Согласно идее, поезд будет перемещаться в специальных трубах с пониженным давлением со скоростью до 1200 км/ч.
Трассы для Hyperloop предполагается строить над землей по аналогии с монорельсом и оснащаться солнечными батареями.
Известно, что Hyperloop One на собственной испытательной участке разогнала капсулу XP-1 до 310 км/ч.
Идею с вакуумными поездами Hyperloop уже поддержали в ряде стран, в частности Индия, Китай.