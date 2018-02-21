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В Омеляна анонсували Hyperloop в Україні

В Омеляна анонсували Hyperloop в Україні

Київ • УНН

 • 12989 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. У Міністерство інфраструктури України анонсували швидкісний вакуумний поїзд Hyperloop в Україні. Про це йдеться в повідомленні міністерства, передає УНН.

"Лише три слова: "Hyperloop в Україні", - йдеться у Twitter міністерства.

Обговорення технології надшвидкісних потягів майбутнього заплановане у міністерстві завтра, 22 лютого.

Нагадаємо, Ілон Маск розробник і очільник компаній Tesla, SpaceX і The Boring Company придумав Hyperloop в 2013 році. Згідно з ідеєю, поїзд буде переміщатися в спеціальних трубах зі зниженим тиском зі швидкістю до 1200 км/год.

Траси для Hyperloop передбачається будувати над землею за аналогією з монорельсом і оснащуватися сонячними батареями. 

Відомо, що Hyperloop One на власній випробувальній ділянці розігнала капсулу XP-1 до 310 км/год.

Ідею з вакуумними потягами Hyperloop уже підтримали у низці країн, зокрема Індія, Китай

 

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