В Омеляна анонсували Hyperloop в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. У Міністерство інфраструктури України анонсували швидкісний вакуумний поїзд Hyperloop в Україні. Про це йдеться в повідомленні міністерства, передає УНН.
"Лише три слова: "Hyperloop в Україні", - йдеться у Twitter міністерства.
Обговорення технології надшвидкісних потягів майбутнього заплановане у міністерстві завтра, 22 лютого.
Нагадаємо, Ілон Маск розробник і очільник компаній Tesla, SpaceX і The Boring Company придумав Hyperloop в 2013 році. Згідно з ідеєю, поїзд буде переміщатися в спеціальних трубах зі зниженим тиском зі швидкістю до 1200 км/год.
Траси для Hyperloop передбачається будувати над землею за аналогією з монорельсом і оснащуватися сонячними батареями.
Відомо, що Hyperloop One на власній випробувальній ділянці розігнала капсулу XP-1 до 310 км/год.
Ідею з вакуумними потягами Hyperloop уже підтримали у низці країн, зокрема Індія, Китай.