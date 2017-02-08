В.Омелян не собирается уходить в отставку

Отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли он принимать решение об отставке, В.Омелян сказал: "Нет, конечно".

Кроме того, комментируя постановление правительства по "Укрзализныце", министр сказал: "Вчера ознакомился с опубликованным постановлением. Мы сейчас изучаем ситуацию. В любом случае министерство остается ответственным за формирование железнодорожной политики. Но мне очень жаль, что вместо того, чтобы иметь обстоятельный разговор, происходит просто передача, чтобы замолчать факты, неприятные для отдельных лиц".

Он уточнил, что речь идет о коррупции, неэффективности и отсутствии реформ в "Укрзализныце".

Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины внес изменения в Устав публичного акционерного общества "Украинская железная дорога", согласно которому компания полностью подчиняется правительству Украины.