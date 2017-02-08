В.Омелян не збирається йти у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що не планує йти у відставку. Про це він сьогодні сказав журналістам перед засіданням уряду, коментуючи постанову про передачу "Укрзалізниці" до управління Кабміну, передає кореспондент УНН.
Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи планує він ухвалювати рішення про відставку, В.Омелян сказав: “Ні, звичайно”.
Крім того, коментуючи постанову уряду щодо “Укрзалізниці”, міністр сказав: “Вчора ознайомився з опублікованою постановою. Ми зараз вивчаємо ситуацію. У будь-якому випадку міністерство залишається відповідальним за формування залізничної політики. Але мені дуже прикро, що замість того, аби мати ґрунтовну розмову, відбувається просто передача, щоб замовчати факти, які неприємні для окремих осіб”.
Він уточнив, що йдеться про корупцію, неефективність і відсутність реформ на “Укрзалізниці”.
Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України вніс зміни до Статуту публічного акціонерного товариства “Українська залізниця”, згідно з яким компанія повністю підпорядковується уряду України.