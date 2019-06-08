В Александрии произошла смертельная ДТП с мотоциклом и мопедом
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. В городе Александрия Кировоградской области столкнулись мотоцикл и мопед, есть погибшие. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
ЧП произошло на трассе "Знаменка-Луганск-Изварино". По предварительной информации, водитель мотоцикла Honda не предоставил преимущество в движении водителю мопеда, в результате чего произошло столкновение.
В результате ДТП водители и пассажир мопеда погибли на месте. Пассажирка мотоцикла (девушка 2001 года рождения) была госпитализирована в тяжелом состоянии.
Полиция начала расследование.
Напомним, в Одесской области прокурор-мотоциклист попал в ДТП.