В Александрии произошла смертельная ДТП с мотоциклом и мопедом

ЧП произошло на трассе "Знаменка-Луганск-Изварино". По предварительной информации, водитель мотоцикла Honda не предоставил преимущество в движении водителю мопеда, в результате чего произошло столкновение.

В результате ДТП водители и пассажир мопеда погибли на месте. Пассажирка мотоцикла (девушка 2001 года рождения) была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Полиция начала расследование.

Напомним, в Одесской области прокурор-мотоциклист попал в ДТП.