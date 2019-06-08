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В Олександрії сталася смертельна ДТП з мотоциклом та мопедом

В Олександрії сталася смертельна ДТП з мотоциклом та мопедом

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 червня. УНН. В місті Олександрія Кіровоградської області зіштовхнулися мотоцикл та мопед, є загиблі. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Подія сталася на трасі “Знам’янка-Луганськ-Ізварино”. За попередньою інформацію, водій мотоцикла Honda не надав перевагу в русі водієві мопеда, в наслідок чого сталося зіткнення.

В результаті ДТП водії та пасажир мопеда загинули на місці. Пасажирка мотоцикла (дівчина 2001 року народження) була госпіталізована у важкому стані.

Поліція розпочала розслідування.

Нагадаємо, в Одеській області прокурор-мотоцикліст потрапила у ДТП.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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