В Олександрії сталася смертельна ДТП з мотоциклом та мопедом
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. В місті Олександрія Кіровоградської області зіштовхнулися мотоцикл та мопед, є загиблі. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Подія сталася на трасі “Знам’янка-Луганськ-Ізварино”. За попередньою інформацію, водій мотоцикла Honda не надав перевагу в русі водієві мопеда, в наслідок чого сталося зіткнення.
В результаті ДТП водії та пасажир мопеда загинули на місці. Пасажирка мотоцикла (дівчина 2001 року народження) була госпіталізована у важкому стані.
Поліція розпочала розслідування.
Нагадаємо, в Одеській області прокурор-мотоцикліст потрапила у ДТП.