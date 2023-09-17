В оккупированном Токмаке на Запорожье прогремел мощный взрыв

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"О мощном взрыве сообщают жители Токмака и района. Что же на этот раз случилось у оккупантов? Ждем подробностей от Генштаба", - написал он.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 272 320 человек, 4620 танков и сотен единиц другой военной техники.