В оккупированном Токмаке на Запорожье прогремел мощный взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Во временно оккупированном Токмаке на Запорожье прогремел мощный взрыв, сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в Telegram, передает УНН.
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"О мощном взрыве сообщают жители Токмака и района. Что же на этот раз случилось у оккупантов? Ждем подробностей от Генштаба", - написал он.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 272 320 человек, 4620 танков и сотен единиц другой военной техники.