В окупованому Токмаку на Запоріжжі пролунав потужний вибух

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"Про потужний вибух повідомляють жителі Токмаку та району. Що ж на цей раз трапилось у окупантів? Чекаємо подробиць від Генштабу", - написав він.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 272 320 осіб, 4620 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.