В окупованому Токмаку на Запоріжжі пролунав потужний вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. У тимчасово окупованому Токмаку на Запоріжжі пролунав потужний вибух, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram, передає УНН.
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"Про потужний вибух повідомляють жителі Токмаку та району. Що ж на цей раз трапилось у окупантів? Чекаємо подробиць від Генштабу", - написав він.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 272 320 осіб, 4620 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.