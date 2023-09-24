В оккупированном Севастополе масштабный пожар: оккупанты говорят, загорелась сухая трава
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. В оккупированном Севастополе масштабный пожар. Мониторинговые группы сообщают о взрывах, а оккупанты уверяют, что горит сухая трава, передает УНН.
Детали
Местные Telegram-каналы сообщили о столбах дыма в оккупированном Крыму. В то же время мониторинговые группы сообщили о взрывах на полуострове.
Сейчас же оккупанты уверяют, что столб дыма появился из-за пожара в Балаклавском районе - якобы загорелась сухая трава.
По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
Ориентировочная площадь пожара составляет 3500 квадратных метров.
Оккупанты уверяют, что пострадавших нет. Ситуация находится под контролем экстренных служб.