В окупованому Севастополі масштабна пожежа: окупанти кажуть, зайнялась суха трава
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. В окупованому Севастополі масштабна пожежа. Моніторингові групи повідомляють про вибухи, а окупанти запевняють, що горить суха трава, передає УНН.
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Місцеві Telegram-канали повідомили про стовпи диму в окупованому Криму. У той же час моніторингові групи повідомили про вибухи на півострові.
Наразі ж окупанти запевняють, що стовп диму з'явився через пожежу в Балаклавському районі - нібито зайнялась суха трава.
За попередньою інформацією, причиною займання стало необережне поводження з вогнем.
Орієнтовна площа пожежі становить 3500 квадратних метрів.
Окупанти запевняють, що постраждалих немає. Ситуація перебуває під контролем екстрених служб.