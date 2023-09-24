В окупованому Севастополі масштабна пожежа: окупанти кажуть, зайнялась суха трава

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Місцеві Telegram-канали повідомили про стовпи диму в окупованому Криму. У той же час моніторингові групи повідомили про вибухи на півострові.

Наразі ж окупанти запевняють, що стовп диму з'явився через пожежу в Балаклавському районі - нібито зайнялась суха трава.

За попередньою інформацією, причиною займання стало необережне поводження з вогнем.

Орієнтовна площа пожежі становить 3500 квадратних метрів.

Окупанти запевняють, що постраждалих немає. Ситуація перебуває під контролем екстрених служб.