В оккупированном Севастополе анонсируют новые взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Назначенный рф так называемый "губернатор" Севастополя во временно оккупированном Крыму михаил развожаев анонсировал очередной "контролируемый подрыв" для обрушения аварийных конструкций в здании черноморского флота рф, передает УНН.
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"Очередной контролируемый подрыв для обрушения аварийных конструкций в здании чф будет проведен в 11:25. Работы продлятся ориентировочно до 14:00", - сообщил развожаев.
Дополнение
22 сентября в Севастополе произошло несколько взрывов. Российские оккупационные власти сообщили о ракетном ударе по штабу Черноморского флота рф. Вооруженные силы Украины впоследствии подтвердили удар по штабу Черноморского флота россии во временно оккупированном Севастополе.
СМИ писали, что Украина использовала Storm Shadow для удара по штабу черноморского флота в Севастополе.
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