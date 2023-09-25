В окупованому Севастополі анонсують нові вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Призначений рф так званий "губернатор" Севастополя в тимчасово окупованому Криму міхаїл Развожаєв анонсував черговий "контрольований підрив" для обвалення аварійних конструкцій у будівлі чорноморського флоту рф, передає УНН.
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"Черговий контрольований підрив для обвалення аварійних конструкцій у будівлі чф буде проведено об 11:25. Роботи триватимуть орієнтовно до 14:00", - повідомив развожаєв.
Доповнення
22 вересня в Севастополі сталося кілька вибухів. Російська окупаційна влада повідомила про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту рф. Збройні сили України згодом підтвердили удар по штабу Чорноморського флоту росії в тимчасово окупованому Севастополі.
ЗМІ писали, що Україна використовувала Storm Shadow для удару по штабу чорноморського флоту в Севастополі.
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