В окупованому Севастополі анонсують нові вибухи

Цитата

"Черговий контрольований підрив для обвалення аварійних конструкцій у будівлі чф буде проведено об 11:25. Роботи триватимуть орієнтовно до 14:00", - повідомив развожаєв.

Доповнення

22 вересня в Севастополі сталося кілька вибухів. Російська окупаційна влада повідомила про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту рф. Збройні сили України згодом підтвердили удар по штабу Чорноморського флоту росії в тимчасово окупованому Севастополі.

ЗМІ писали, що Україна використовувала Storm Shadow для удару по штабу чорноморського флоту в Севастополі.

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