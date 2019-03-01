В оккупированном Луганске боевики не запрещают деятельности ПЦУ

"У нас, нет такой ситуации, как в Донецкой области. У нас в Лугнаской области, а вернее в Луганске, на неподконтрольных территориях Украины пока молчат и ничего не говорят, пока все в порядке. О чем-то еще никого не предупреждали", - рассказал епископ.



Напомним, на временно подконтрольных территориях Денцкой облаасти оккупанты могут с 1 марта полностью запретить деятельность общин и священнослужителей Православной церкви Украины, а священников "депортировать".



Как сообщал УНН, на оккупированной части Донецкой области в 36 приходах ПЦУ служат три священника и два диакона.