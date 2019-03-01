В окупованому Луганську бойовики не забороняють діяльності ПЦУ

“В нас, немає такої ситуації, як на Донеччині. В нас на Луганщині, а вірніше в Луганську, на не підконтрольній території України поки що мовчать і нічого не говорять, поки що все в порядку. Про щось таке ще нікого не попереджали”, - розповів єпископ.



Нагадаємо, на тимчасово не підконтрольних територіях Донеччини окупанти можуть з 1 березня повністю заборонити діяльність громад і священнослужителів Православної церкви України, а священиків "депортувати".



Як повідомляв УНН, на окупованій частині Донеччини у 36 парафіях ПЦУ служать три священика і два диякона.