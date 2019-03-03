В оккупированном Крыму выясняют, будет ли суд по Клименту – Омбудсмен
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. В отделе "полиции" в оккупированном Симферополе сейчас рассматривается решение по составлению протокола на архиепископа Климента, а также выясняется, будет ли по этому делу суд. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook, передает УНН.
"Переговорила с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москалькова. Она подтвердила, что архиепископ Симферопольский и Крымский Климент (Кущ) действительно находится в Киевском районном отделении полиции города Симферополя. Сейчас рассматривается решение по составлению протокола. Также, выясняется, будет ли по этому делу суд", - написала Денисова.
Она выразила обеспокоенность вопросом Климента, "ведь такие же действия совершались в отношении других наших граждан, которые были задержаны и арестованы, а затем переданы в СИЗО РФ и временно оккупированного Крыма".
Напомним, в оккупированном Крыму сегодня задержали архиепископа Симферопольского и Крымского Климента (Кущ).
Как сообщалось, сначала архиепископа доставили в Центральный районный отдел "полиции", однако впоследствии решили перевезти в Киевский РО.
По мнению самого Климента, цель его задержания - помешать посетить украинского политзаключенного Павла Гриба в Ростове-на-Дону, а также окончательно уничтожить церковь Киевского патриархата в Крыму.
В МИД Украины заявили, что привлекут внимание в ООН, СЕ и ОБСЕ из-за этого задержания.