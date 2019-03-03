В окупованому Криму з'ясовують, чи буде суд щодо Клімента – Омбудсмен

КИЇВ. 3 березня. УНН. У відділі "поліції" в окупованому Сімферополі наразі розглядається рішення щодо складання протоколу на архієпископа Клімента, а також з'ясовується, чи буде з цієї справи суд. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook, передає УНН.