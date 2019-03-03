В окупованому Криму з'ясовують, чи буде суд щодо Клімента – Омбудсмен
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. У відділі "поліції" в окупованому Сімферополі наразі розглядається рішення щодо складання протоколу на архієпископа Клімента, а також з'ясовується, чи буде з цієї справи суд. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook, передає УНН.
"Переговорила з Уповноваженим з прав людини в РФ Тетяною Москальковою. Вона підтвердила, що архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент (Кущ) дійсно перебуває у Київському районному відділку поліції міста Сімферополя. Наразі розглядається рішення щодо складання протоколу. Також, з'ясовується, чи буде з цієї справи суд", - написала Денісова.
Вона висловила занепокоєння питанням щодо Клімента, "адже такі ж самі дії чинилися стосовно інших наших громадян, яких було затримано та ув'язнено, а потім передано до СІЗО РФ та тимчасово окупованого Криму".
Нагадаємо, в окупованому Криму сьогодні затримали архієпископа Сімферопольського і Кримського Клімента (Кущ).
Як повідомлялося, спочатку архієпископа доставили до Центрального районного відділу "поліції", однак згодом вирішили перевезти до Київського РВ.
На думку самого Клімента, мета його затримання - завадити відвідати українського політв'язня Павла Гриба у Ростові-на-Дону, а також остаточно знищити церкву Київського патріархату в Криму.
У МЗС України заявили, що привернуть увагу в ООН, РЄ та ОБСЄ через це затримання.