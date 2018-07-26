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В оккупированном Крыму опять проходят обыски в домах крымских татар

В оккупированном Крыму опять проходят обыски в домах крымских татар

Киев  •  УНН

 • 10495 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. В селе Курское в оккупированном Крыму опять проходят обыски в домах крымских татар. Об этом сообщает в Facebook "Крымская солидарность", передает УНН.

"Обыски идут у Коки Мустафы, Абдувелиева Эскендера, Абдувелиева Умера, Сейтхалилова Ридвана, Асанова Сейтумера. Все четверо проживают в с. Курское", - говорится в сообщении.

Отмечено, что у Абдувелиева Эскендера и Асанова Сейт-Умера обыски завершились. Их двоих увезли из дома в Белогорский РОВД.

Также отмечено, что в мае 2018 года, несовершеннолетние ребята, в домах которых сейчас идут обыски, сняли флаги Российской Федерации с административного здания сельского совета и выкинули. По данному факту следственным отделом было возбуждено уголовное дело по ст. 329 УК. Санкция данной статьи предусматривает ограничение свободы, принудительные работы, арест либо лишение свободы.

Тогда сотрудники Центра противодействия экстремизму установили всех участников инцидента. И ребята уже давали показания.

Кроме того, был обыск в селе Холодовка Судакского района у Алиева Азиз-Мухаммеда. Его из дома не забирали, технику также не увозили.

Напомним, американская администрация обнародовала в среду декларацию о непризнании аннексии Крыма Российской Федерацией. Документ, официально и публично провозглашающий политикой Вашингтона непризнание незаконного присоединения украинского полуострова в состав России, опубликован с подписью госсекретаря США Майкла Помпео.

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