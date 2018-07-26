В окупованому Криму знову проходять обшуки в будинках кримських татар

"Обшуки йдуть у Кокі Мустафи, Абдувеліева Ескендера, Абдувеліева Умера, Сейтхалілова Рідвана, Асанова Сейтумера. Всі четверо проживають в с. Курське", - йдеться в повідомленні.



Відзначено, що у Абдувеліева Ескендера і Асанова Сейт-Умера обшуки завершилися. Їх двох відвезли з будинку в Білогірський РВВС.



Також відзначено, що в травні 2018 року, неповнолітні хлопці, в будинках яких зараз йдуть обшуки, зняли прапори Російської Федерації з адміністративної будівлі сільської ради і викинули. За даним фактом слідчим відділом було порушено кримінальну справу за ст. 329 КК. Санкція даної статті передбачає обмеження волі, примусові роботи, арешт або позбавлення волі.



Тоді співробітники Центру протидії екстремізму встановили всіх учасників інциденту. І хлопці вже давали свідчення.



Крім того, був обшук в селі Холодівка Судакського району у Алієва Азіз-Мухаммеда. Його з дому не забирали, техніку теж не вивозили.



Нагадаємо, американська адміністрація оприлюднила в середу декларацію про невизнання анексії Криму Російською Федерацією. Документ, офіційно і публічно проголошує політикою Вашингтона невизнання незаконного приєднання українського півострова до складу Росії, опублікований за підписом держсекретаря США Майкла Помпео.



