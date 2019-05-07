В оккупированном Крыму за три месяца года провели 97 арестов с нарушением прав человека
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. За первые три месяца этого года в оккупированном Крыму проведено 97 арестов с нарушением прав человека, из них 67 в отношении крымских татар. Об этом во время брифинга сообщил менеджер по коммуникациям Крымскотатарского ресурсного центра Эльвир Сагирман, передает корреспондент УНН.
“За I квартал 2019 года в оккупированном Крыму зафиксировано 97 незаконных арестов, из них 67 в отношении представителей крымскотатарского народа. С 97 случаев: 39 новые аресты, 58 случаев — продление срока содержания под стражей”, — сказал Сагирман.
Кроме того, по данным общественной организации Крымскотатарский Ресурсный Центр за первые три месяца 2019 году в оккупированном Крыму зафиксирован 61 случай допросов, опросов, “бесед”, с нарушением прав человека, из которых 39 в отношении крымских татар.
Напомним, за 2018 год на территории Крыма было проведено 207 арестов с нарушением прав человека.