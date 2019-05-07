В окупованому Криму за три місяці року провели 97 арештів з порушенням прав людини
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. За перші три місяці цього року проведено 97 арештів з порушенням прав людини, з них 67 стосовно кримських татар. Про це під час брифінгу повідомив менеджер з комунікацій Кримськотатарського ресурсного центру Ельвір Сагірман, передає кореспондент УНН.
“За І квартал 2019 року в окупованому Криму зафіксовано 97 незаконних арештів, з них 67 щодо представників кримськотатарського народу. З 97 випадків: 39 нові арешти, 58 випадків — продовження терміну тримання під вартою”, — сказав Сагірман.
Окрім того, за даними громадської організації Кримськотатарський Ресурсний Центр за перші три місяці 2019 року в окупованому Криму зафіксовано 61 випадків допитів, опитувань, “бесід”, з порушенням прав людини, з яких 39 стосовно кримських татар.
Нагадаємо, за 2018 рік на території Криму було проведено 207 арештів з порушенням прав людини.