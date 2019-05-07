В окупованому Криму за три місяці року провели 97 арештів з порушенням прав людини

КИЇВ. 7 травня. УНН. За перші три місяці цього року проведено 97 арештів з порушенням прав людини, з них 67 стосовно кримських татар. Про це під час брифінгу повідомив менеджер з комунікацій Кримськотатарського ресурсного центру Ельвір Сагірман, передає кореспондент УНН.