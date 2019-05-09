СМИ: в оккупированном Крыму устроили военный парад с С-400

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7 марта, 13:58 • 108036 просмотра

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6 марта, 19:19 • 139161 просмотра

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КИЕВ. 9 мая. УНН. В Симферополе в оккупированном Крыму отмечают советский и российский праздник "День победы" - с военным парадом и российской акцией "Бессмертный полк". Об этом сообщает Крым.Реалии, передает УНН.

Мероприятия к 9 мая начались с показа боевой техники и вооружения на площади Ленина. Здесь были представлены образцы бронированной техники и артиллерийского вооружения 126-й бригады береговой обороны, 8-го артиллерийского полка, других частей, что входят в состав 22-го армейского корпуса российского Черноморского флота РФ. Некоторые горожане пришли сюда с детьми в стилизованной армейской форме для фотографирования, пишет издание.

В самом военном параде, как сообщается, приняли участие свыше 40 единиц различной военной техники и вооружения соседней России, в частности бронетранспортеры, прицепные гаубицы калибров 122 мм или 152 мм, зенитно-ракетные комплексы "Оса" и С-400 "Триумф", бронированные автомобили и другие. За их прохождением по проспекту Кирова наблюдали несколько десятков тысяч людей.

Приблизительно такое же количество горожан, что больше чем в прошлом году, приняло участие в акции "Бессмертный полк", отмечает издание.

В центре города была развернута массовая продажа воздушных шаров в форме военной техники, флажков и другой атрибутики. За шарики уличные торговцы просили 100 российских рублей, за флажки – 50 рублей.

В аннексированном Россией Крыму после 2014 года отмечают советский и российский праздник "День победы". В Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения, 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Украинские Национальные Новости

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