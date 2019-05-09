ЗМІ: в окупованому Криму влаштували військовий парад з С-400
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. У Сімферополі в окупованому Криму відзначають радянське і російське свято "День перемоги" - з військовим парадом та російської акцією "Безсмертний полк". Про це повідомляє Крим.Реалії, передає УНН.
Заходи до 9 травня почалися з показу бойової техніки і озброєння на площі Леніна. Тут були представлені зразки броньованої техніки і артилерійського озброєння 126-ї бригади берегової оборони, 8-го артилерійського полку, інших частин, що входять до складу 22-го армійського корпусу російського Чорноморського флоту РФ. Деякі городяни прийшли сюди з дітьми в стилізованій армійській формі для фотографування, пише видання.
Власне, у військовому параді, як повідомляється, взяли участь понад 40 одиниць різної військової техніки і озброєння сусідньої Росії, зокрема бронетранспортери, причіпні гаубиці калібрів 122 мм або 152 мм, зенітно-ракетні комплекси "Оса" і С-400 "Тріумф", броньовані автомобілі та інші. За їх проходженням по проспекту Кірова спостерігали кілька десятків тисяч людей.
Приблизно така ж кількість городян, що більше ніж в минулому році, взяла участь в акції "Безсмертний полк", відзначає видання.
У центрі міста був розгорнутий масовий продаж повітряних куль у формі військової техніки, прапорців та іншої атрибутики. За кульки вуличні торговці просили 100 російських рублів, за прапорці - 50 рублів.
В анексованому Росією Криму після 2014 року відзначають радянське і російське свято "День перемоги". В Україні 8 травня відзначають День пам'яті і примирення, 9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.